Чиновник в Ростовской области убрал свалки с помощью фотошопа

Ликвидация трех мусорных свалок в Ростовской области была сфальсифицирована при помощи фотошопа. Об этом сообщает издание «Бизнес онлайн». Чиновника из города Семикаракорска уличили в этом активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По данным этой общественной организации это далеко не первый подобный случай: с каждым разом фальсификации чиновников «становятся хитрее»,— подчеркивают эксперты ОНФ.

«Они выезжают на место, фотографируют под другим ракурсом и в другое время года, а потом уже в редакторе "замазывают" образовавшуюся свалку, и все — идеальный пейзаж готов», — рассказал координатор проекта ОНФ в Ростовской области «Генеральная уборка» Алексей Мирошниченко.

Неожиданно возникла интрига с попавшимся на фальсификации чиновником. По одним данным он якобы был уволен. Однако министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер эту информацию ТАСС не подтвердил.

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