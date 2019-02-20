Путин назвал помеху в борьбе за сокращение вредных выбросов

За шесть ближайших лет объем вредных выбросов в атмосферу в России должен сократиться на 20 процентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал НТВ.
«Влиятельные лоббисты пытаются затормозить принятие закона о квотировании выбросов, но его нужно принять уже в весеннюю сессию Госдумы», — отметил он
Ранее, 6 февраля, сообщалось, что россияне сочли загрязнение воздуха одной из наиболее острой экологической проблемой страны, наряду с мусорными свалками, плохим качество воды и проблемы с городскими парками.
В конце января в сети появилось видео, на котором дети, живущие в башкирском городе Сибай гуляют на улице в противогазах. К таким мерам их родители прибегли из-за смога, окутавшего город с ноября 2018 года.