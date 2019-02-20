Путин обозначил приоритеты работы правительства

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выделил четыре приоритета работы правительства. Прямую трансляцию выступления президента ведет телеканал НТВ.

«Выделим четыре приоритета работы правительства: опережающий темп роста производительности труда, улучшение делового климата и качество национальной юрисдикции, снятие инфраструктурных ограничений для развития регионов, создание мощной научно-технологической базы», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что при возможности необходимо опираться на местных производителей. Отдельно президент указал на необходимость инвестиций в технологические стартапы.

«Все наше законодательство надо настроить на новую техническую реальность», — сказал он.

Ранее в ходе выступления глава государства предостерег власти от работы по накатанной. Он подчеркнул, что жители страны должны видеть реальные изменения.

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