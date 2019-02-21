Названа самая популярная у россиян услуга

Самой популярной у россиян услугой оказался маникюр. К ней прибегает 14,5 процента пользователей сервиса объявлений «Юла», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса проанализировали рынок услуг за 2018 год и выяснили, что наибольшим спросом у россиян пользуются услуги маникюра. Вторыми по популярности стали юридические услуги (13,2 процента), третьими — услуги по ремонту компьютеров (12,5 процента).

Больше всего объявлений на сайте дано в разделах «Красота и здоровье» (22 процента от общего количества) и «Ремонт и строительство» (19 процентов). Меньше всего россиян интересует изготовление вещей на заказ и уход за животными.

Самыми дорогими оказались бухгалтерские и юридические услуги. За свою работу специалисты просят в среднем в 2850 рублей. Дешевле всего россиянам обходятся услуги по стрижке питомцев и их дрессировке — в среднем 690 рублей.

«Юла» — бесплатный российский сервис объявлений. Количество ежемесячных активных пользователей на всех его платформах в 2017 году составило 24 миллиона.

11 февраля мастер с сервиса Profi.ru избил и изнасиловал вызвавшую его журналистку. Девушка наняла его, чтобы повесить карниз в ее квартире в Москве. Также «муж на час» украл у потерпевшей iPhone.

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