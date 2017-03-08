В Подмосковье автоинспекторы предложили женщинам маникюр с дорожными знаками

В городе Одинцово Московской области в преддверии 8 Марта по инициативе сотрудниц Госавтоинспекции в салонах красоты женщинам предложили сделать маникюр с изображениями знаков дорожного движения. Об этом во вторник, 7 марта, сообщается на сайте МВД России.

Во время акции «8 Марта — в каждый дом» женщины-инспекторы объясняли посетительницам, что значат нанесенный мастером рисунки.

Сообщается, что представительницы прекрасного пола положительно восприняли инициативу. «Была приятно удивлена, когда мне предложили сделать необычный дизайн ногтей. Теперь я точно не забуду значение дорожных знаков, которые изображены на моих руках», — заявила одна из посетительниц Ксения Гребенникова.

7 марта на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке волонтеры организовали международное празднование 8 Марта по российским традициям. На светящихся экранах появилась карта РФ из бело-сине-красных цветов и лозунг «Из России с любовью». Организаторы акции — живущие в Нью-Йорке выходцы из России. Одетые в белые плащи с хэшгегами #MakeHerSmile и #FromRussiaWithLove, они дарили женщинам цветы и поздравляли с праздником.

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем одним из стихотворений поэта Серебряного века Константина Бальмонта. Глава государства заверил женщин, что мужчины будут заботиться о них не только в этот праздник, и пожелал им здоровья и счастья.