Послание Путина оказалось социальным

Главными темами послания президента России Владимира Путина Федеральному посланию стали социальные вопросы, пишет ТАСС, ссылаясь на результаты анализа произнесенных главой государства слов.

Основные темы, затронутые президентом — поддержка семей, борьба с бедностью и развитие здравоохранения. Также российский лидер ставил четкие цели и сроки, указывает агентство: слово «год» он использовал 95 раз.

На втором месте оказалось слово «человек» (56 раз), на третьем — Россия (48). За ними следуют «семья», «работа», «страна» и «развитие».

Власти незамедлительно отреагировали на обращение президента, передает ТАСС. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал правительство начать работу по реализации инициатив главы государства, не дожидаясь формальных поручений.

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