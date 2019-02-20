Россия
 
Последние новости
Россия впервые показала испытания «Посейдона»
Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе
Последователей «Свидетелей Иеговы» били электрошокером и пытали
Пойманных за объятиями российских курьеров одарят поездкой в Париж
Боец Харитонов захотел вновь подраться с ударившим его в пах американцем
Германия потребовала от России сократить число подозрительных ракет
Москвичам предрекли двухдневную метель 
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
В России ответили на призыв вице-премьера Украины отказаться от «Евровидения»
Рожденная без детородных органов женщина нашла способ забеременеть
Новости партнеров

Политолог оценил послание Путина

Перейти в «Мою Ленту»

Повестка послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию была сконцентрирована вокруг внутренних проблем. Об этом в комментарии «Ленты.ру» рассказал политолог Евгений Минченко.

«Прошлогоднее послание было с очень большим внешнеполитическим блоком, а это в большей степени было про внутреннюю, социальную политику. В частности, была затронута проблематика национальных проектов, майских указов президента», — сказал он.

Эксперт отрицательно ответил на вопрос о том, пытался ли глава государства в своем выступлении оказать давление на членов правительства. «Это люди, которых выбирал лично Путин», — заметил Минченко.

В ходе послания Владимир Путин предостерег власти от работы по накатанной. «С такими
настроениями к снаряду лучше не подходить. (...) Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать прихода коммунизма», — сказал он.

Президент также выделил четыре приоритета работы правительства: опережающий темп роста производительности труда, улучшение делового климата и качество национальной юрисдикции, снятие инфраструктурных ограничений для развития регионов, создание мощной научно-технологической базы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал способ достижения прорыва
Путин предостерег власти от работы по накатанной
Путин поручил подготовить страну для будущих поколений
Другие материалы рубрики
Россия13:08Сегодня

«Для людей важно, что реально сделано»

Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
16:27Сегодня

Чиновник в Ростовской области убрал свалки с помощью фотошопа

16:20Сегодня

За соцсетями российских студентов объявили слежку ради «идеологического здоровья»

17:12Сегодня

Российскую школьницу изнасиловали пятеро мужчин

Россия00:0815 февраля

«Вытащить человека из депрессии может только любовь»

Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
13:53Сегодня

Путин взялся за колледжи и ПТУ

11:5615 февраля

Власти подготовились к повышению возраста продажи алкоголя

15:36Сегодня

Увидевшим белые щупальца в школьном супе детям запретили телефоны

Россия00:0219 февраля

«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»

Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
13:37Сегодня

Российским школьникам предложат практику на заводах

13:49Сегодня

Путин пригрозил в ответ на размещение американских ракет в Европе

13:28Сегодня

Путин указал США и «подхрюкивающим сателлитам» на нарушения ДРСМД

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Чиновник в Ростовской области убрал свалки с помощью фотошопа
Российскую школьницу изнасиловали пятеро мужчин
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Россия помогла Венесуэле
Генерал набрал взяток и отправился на всю жизнь в тюрьму
Нетаньяху отменил встречу с Путиным
Россия понадеялась на восстановление отношений с Европой
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Украина нашла российскую пропаганду в книгах о грузинской кухне и саморазвитии
На Украине приготовились к силовому вмешательству России в выборы
Украина взяла курс на ЕС и НАТО
В Туркмении начали массово лишать женщин водительских прав
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Российскому бизнесу решили пойти на уступки
Путин задумал завоевать зарубежный рынок продуктов
Подсчитаны расходы на инициативу Путина по пенсиям
Путин отчитался о запуске мегапроектов в России
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Все материалы
Силовые структуры
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом
Мать потерявшегося в лесу ребенка обвинили в покушении на жестокое убийство
В России инвесторов посадили в камеры без удобств
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Российскими «Баснями» заинтересовались иностранцы
Россия впервые показала испытания «Посейдона»
Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли
Объяснено назначение обещанных Путиным кораблей дальней зоны
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Боец Харитонов захотел вновь подраться с ударившим его в пах американцем
Бывшего футболиста сборной Колумбии вновь наказали за перевозку кокаина
Главной звездой сборной Португалии назвали не Роналду
«Челси» захотел возвращения Лэмпарда
Бывший футболист сборной Аргентины проснулся во время ограбления своего дома
На турнире UFC в Праге выступят четверо россиян
Все материалы
Культура
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
Взятие Берлина
Еврейский лауреат, американские уродцы и бразильский мессия: лучшие фильмы Берлинале-2019
Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»
В России ответили на призыв вице-премьера Украины отказаться от «Евровидения»
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Макаревич нашел подтверждение своим словам о землянах-идиотах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Бодибилдерша попозировала в бикини и получила обвинение в распространении порно
Танцующая матка смутила зрителей Первого канала
Зафиксирована первая в истории кибератака Северной Кореи на Россию
Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Дизайнер отправил девушку на подиум с петлей на шее
Флойд Мэйуэзер поддержал унизивший его расу бренд
Швейцарцы разработали парамагнетические часы
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Стеклянная дверь в душе отеля внезапно разлетелась на осколки и изрезала туриста
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
В Госдуме задумались о грязных носках российских путешественников
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
Сын обнаружил письмо покойного отца на старом компьютере
Девять тысяч полуголых мужчин схлестнулись за право потрогать «бога»
Зыбучий песок засосал американца
Рожденная без детородных органов женщина нашла способ забеременеть
Все материалы
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Волга: возвращение
Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж
Kia сделает вседорожный Ceed
До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала
Renault показала фотографии обновленного «Дастера» для России
Все материалы
Дом
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Путин предложил ввести ипотечные каникулы
Новая Москва останется без новых новостроек на пять лет
Путин призвал к комплексному развитию городов
Обозначен срок снижения ставок по ипотеке
Все материалы