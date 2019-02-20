Политолог оценил послание Путина

Повестка послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию была сконцентрирована вокруг внутренних проблем. Об этом в комментарии «Ленты.ру» рассказал политолог Евгений Минченко.

«Прошлогоднее послание было с очень большим внешнеполитическим блоком, а это в большей степени было про внутреннюю, социальную политику. В частности, была затронута проблематика национальных проектов, майских указов президента», — сказал он.

Эксперт отрицательно ответил на вопрос о том, пытался ли глава государства в своем выступлении оказать давление на членов правительства. «Это люди, которых выбирал лично Путин», — заметил Минченко.

В ходе послания Владимир Путин предостерег власти от работы по накатанной. «С такими

настроениями к снаряду лучше не подходить. (...) Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать прихода коммунизма», — сказал он.

Президент также выделил четыре приоритета работы правительства: опережающий темп роста производительности труда, улучшение делового климата и качество национальной юрисдикции, снятие инфраструктурных ограничений для развития регионов, создание мощной научно-технологической базы.

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