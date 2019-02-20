Путин предостерег власти от работы по накатанной

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предостерег от работы по накатанной. Видеотрансляцию выступления главы государства ведет телеканал «Россия 24».

«Если кто-то хочет работать по накатанной, избегая ответственности, то лучше просто уйти. С такими

настроениями к снаряду лучше не подходить. (...) Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать прихода коммунизма», — сказал он.

Президент подчеркнул, что правительство должно работать слаженно и энергично. «Результаты работы должны быть видны в каждом регионе, в каждом селе», — заключил Путин.

В октябре прошлого года Владимир Путин призвал членов правительства активно работать над выполнением национальных проектов. По его словам, это необходимое условие для прогресса и развития.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!