Путин признал российскую бюрократию непобедимой

Президент России Владимир Путин заявил о «вечности» бюрократии в ответ на вопрос журналиста о попытках облегчить процедуру получения российского гражданства украинцами, заданный в ходе большой пресс-конференции, трансляция которой ведется на YouTube-канале «Россия 24».

«Победить ее невозможно, но и жить без нее невозможно, надо сказать. Надо только выстраивать определенные правила работы этой бюрократии — это правда», — отметил он.

Путин добавил, что правительство действительно работает над поправками в закон о гражданстве в части его приобретения, однако это делается не только из-за событий на юго-востоке Украины.

«Это делается для того, чтобы показать, что мы не поддерживаем и не стремимся поддерживать политики, связанной с растаскиванием русского и украинского народов», — подчеркнул президент.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что Путин отменил своим указом существовавшие прежде ограничения по получению политического убежища в России для иностранцев. Каждый такой случай теперь будет рассматриваться в индивидуальном порядке, исходя из соответствия государственным интересам.

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