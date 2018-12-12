Российская бюрократия добралась до ежей

В России возникла необходимость создания ассоциации любителей ежей, которая возьмет на себя разработку стандартов по их разведению в домашних условиях, подготовку экспертов и решение вопросов по оформлению необходимой документации. Об этом заявил РИА Новости глава ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев.

«Последние два-три года пошла мода на содержание ежей дома, часть заводчиков грызунов, и даже собак и кошек переключились на содержание и разведение данных животных», — отметил Дементьев.

По его словам, речь идет об экзотических, а не о местных ежах.

Животных африканских и южноамериканских видов завозят в страну из зарубежных питомников.

Кроме решения бюрократических вопросов, новая ассоциации займется популяризацией домашних ежей и проведением национальных чемпионатов среди их владельцев.

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