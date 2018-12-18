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Желающим вырваться из Сирии в Россию черкесам помешала бюрократия

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Черкесы, которые хотят вернуться в Россию из Сирии и Турции, не могут могут пройти упрощенную процедуру получения гражданства из-за бюрократический проблем. Об этом сообщает «Кавказский узел».

По мнению главы Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерия Хатажукова, причина состоит в политической конъюнктуре. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее государственными признаются местные языки наравне с русским. Однако репатриантам, которые хотят вернуться на историческую родину, для получения гражданства необходимо сдавать экзамен по русскому языку, что не всегда возможно. «Их родной язык является государственным, и знание русского языка для репатрианта совершенно не обязательно в этих условиях. Это противоречит конституциям наших республик и Конституции России, которая признает эти языки государственными в этих республиках», — пояснил он.

Хатажуков добавил, что репатрианты в основном едут из Сирии. По словам правозащитника, существует негласная установка, по которой российские посольства и консульства не принимают документы от черкесов. «Россия просто отвернулась от них», — заключил он.

Глава общественной организации «Адэгэ Хасэ» Аскер Сохт уточнил, что Россия — единственная страна, предоставляющая гражданство черкесам из Сирии, и российские власти не препятствуют их въезду. По его словам, репатрианты сами меняют свои планы, поскольку их не устраивает уровень жизни в стране.

Вопрос о репатриации был вновь поднят после того, как российского гражданства был лишен Муаммер Коблев, приехавший в Россию из Турции в 1995 году. Такое решение приняли в краевом суде Краснодара в сентябре 2018 года.

Адыги (также их называют черкесами) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России они проживают в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Краснодарском крае, на Ставрополье и в Северной Осетии.

В 2011 году, когда в Сирии началась гражданская война, группа из 115 граждан Сирии черкесского происхождения обратилась к руководству РФ и Республики Адыгея с просьбой помочь репатриироваться на Северный Кавказ. Предки нынешних черкесов широко расселились по окраинам Османской империи во второй половине XIX века — после завершения Кавказской войны. Тогда многие из них были вынуждены покинуть родные места из-за нежелания жить под властью Российской империи. Часть из них осела на Ближнем Востоке.

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