Активисты устроили погром и сорвали показ черной комедии о блокадном Ленинграде

Группа активистов сорвала показ фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Киносеанс планировалось провести вечером 20 февраля в здании общества «Международный Мемориал». Представители организации рассказали, что после начала показа в помещение «пришли активисты, которые устроили практически реальный погром».

На место происшествия была вызвана полиция. Отмечается, что протестующие покинули здание через час после начала акции.

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По словам очевидцев, активисты зашли в зал, где проходил показ «Праздника», и принялись скандировать: «Позор!» После этого одна из протестующих встала перед экраном, помешав демонстрации фильма. Полицейские задержали женщину.

В ленте Красовского рассказывается о семье, живущей в блокадном Ленинграде «на особом положении». Члены семьи решают устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе. В фильме снялись Ян Цапник, Павел Табаков и Анфиса Черных.

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