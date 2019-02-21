Активисты устроили погром и сорвали показ черной комедии о блокадном Ленинграде

Группа активистов сорвала показ фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва».
Киносеанс планировалось провести вечером 20 февраля в здании общества «Международный Мемориал». Представители организации рассказали, что после начала показа в помещение «пришли активисты, которые устроили практически реальный погром».
На место происшествия была вызвана полиция. Отмечается, что протестующие покинули здание через час после начала акции.
По словам очевидцев, активисты зашли в зал, где проходил показ «Праздника», и принялись скандировать: «Позор!» После этого одна из протестующих встала перед экраном, помешав демонстрации фильма. Полицейские задержали женщину.
В ленте Красовского рассказывается о семье, живущей в блокадном Ленинграде «на особом положении». Члены семьи решают устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе. В фильме снялись Ян Цапник, Павел Табаков и Анфиса Черных.