Режиссера черной комедии о блокадном Ленинграде заподозрили в коррупции

Режиссер черной комедии о блокадном Ленинграде «Праздник» Алексей Красовский рассказал, что им «заинтересовались» следователи. Об этом он сообщил в интервью изданию RTVI.

«Один искал экстремизм-терроризм (...), а второй занимается экономическими преступлениями и коррупцией», — поделился режиссер. Он добавил, что первый его «больше не беспокоит», а второй продолжает искать якобы совершенное им преступление. Красовский предположил, что следователь не верит, что он снял фильм на свои деньги.

Режиссер признался, что проигнорировал вызов на допрос и звонки сотрудников правоохранительных органов. «Пусть приводят силой. (...) Пусть доказывают, что я — преступник», — резюмировал он.

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Картина «Праздник» была опубликована на платформе YouTube 3 января. 20 января «Праздник» удалили за нарушение Условий использования платформы. Картина к тому моменту набрала более миллиона просмотров. 22 января Красовский сообщил, что ленту разблокировали.

О съемках комедии стало известно в октябре 2018 года. В ленте рассказывается о семье, находящейся «на особом положении», которая решает устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе. В фильме снялись Ян Цапник, Павел Табаков и Анфиса Черных. Тогда сообщалось, что средства на картину искали через краудфандинг, однако удалось собрать около восьми процентов от необходимой суммы.

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