Путин поручил улучшить жизнь российских арестантов

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Совету по правам человека (СПЧ) подготовить предложения по улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщается на сайте СПЧ.

«Провести (...) анализ соблюдения норм санитарной площади в помещениях, предназначенных для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и представить предложения, касающиеся улучшения условий содержания указанных лиц», — говорится в сообщении.

Накануне правозащитница Ева Меркачева заявила, что следователи могут месяцами не посещать в СИЗО фигурантов уголовных дел. По ее словам, были случаи, когда сотрудники правоохранительных органов не приходили к арестантам по полгода, а одному заключенному, чтобы напомнить о себе, пришлось объявить голодовку.

Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию заявил, что ситуаций, в которых следователи месяцами не допрашивают фигурантов дел, быть не должно.

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