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В России разрешили следить за микроклиматом в СИЗО

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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование контроля за обеспечением прав человека в СИЗО и колониях. В Минюсте обратили внимание на то, что одна из поправок позволяет членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) использовать градусники для контроля микроклимата в местах принудительного содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помимо этого, теперь наблюдатели вправе посещать судебно-психиатрические экспертные медицинские организации и медучреждения, оказывающие психиатрическую помощь.

Также документ устанавливает порядок съемок членами ОНК. Согласно закону, съемки можно проводить для фиксации нарушения прав арестантов, но только в случае, если на это получено письменное согласие последних. Вводятся изменения в правила бесед с заключенными: если наблюдатели начинают обсуждать вопросы, не относящиеся к правовой защите, общение «немедленно прерывается».

Закон был подписан 19 июля. На следующий день в прессе появилась видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области жестоко пытают заключенного. Ролик набрал почти два миллиона просмотров и вызвал широкий общественный резонанс: 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, впоследствии стало известно о задержании шестерых тюремщиков, принимавших участие в избиении. В ярославской ИК-1 и областном управлении ФСИН проведены обыски.

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