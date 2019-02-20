Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями

Следователи могут месяцами не посещать в СИЗО фигурантов уголовных дел. Об этом в среду, 20 февраля, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила РИА Новости.

Правозащитница заявила, что на ее памяти были случаи, когда сотрудники правоохранительных органов не приходили к арестантам по полгода, а одному заключенному, чтобы напомнить о себе, пришлось объявить голодовку.

По ее мнению, следственные действия должны проводиться в полном объеме на следующий же день после того, как фигурант уголовного дела помещен в СИЗО.

Недавно Мерканчева посещала «Лефортово», где в очередной раз столкнулась с жалобами арестантов на отсутствие следователей. Подобная практика распространяется даже на самые громкие дела. Например, Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, находящийся в изоляторе уже две недели, спросил, какие действия ему стоит предпринять, чтобы увидеть следователя.

Ранее 20 февраля президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию заявил, что ситуаций, в которых следователи месяцами не допрашивают фигурантов дел, быть не должно.

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