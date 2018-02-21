Генпрокурор пожаловался на деградацию следователей

За последние два десятилетия в работе отечественных следователей произошла деградация. Такое мнение высказал генеральный прокурор России Юрий Чайка во время совещания в Туле, передает РИА Новости.

«Если 20-25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов, то сейчас все очень просто — СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70 процентов дел», — сказал он. «И наступает деградация, и он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров, к сожалению», — добавил генпрокурор.

Чайка подчеркнул, что на законные требования прокурора следователь должен реагировать в законном же порядке. «К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос», — посетовал он.

В середине февраля президент России Владимир Путин потребовал от сотрудников прокуратуры усилить надзор за следствием на всех уровнях, сообщал ТАСС. «Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, восстановят справедливость», — заявил глава государства.

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