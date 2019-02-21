Пожилой турист полез купаться в джакузи и остался без пальца

Пожилому британцу ампутировали палец на ноге после того, как он подхватил инфекцию в джакузи отеля в Испании. Об этом сообщает The Sun.

75-летний Роб Барлоу и его 51-летняя супруга Клэр отдыхали в городе Салоу в четырехзвездочной гостинице H10 Princess Salou. Их проблемы в отпуске начались после купания в джакузи.

«Мы сидели на балконе, и каким-то образом я скрестил ноги так, что случайно порезал кожу на левой ноге. Клэр продезинфицировала рану и наклеила пластырь, поэтому я даже не вспоминал о ней», — начал рассказ Барлоу.

Затем супруги отправились в джакузи, располагавшееся в тихом месте на солнечной террасе. Вскоре мужчина почувствовал недомогание. «За день до отъезда меня начало трясти и я доставал дополнительные пуховые одеяла из шкафа. Я действительно плохо себя чувствовал», — пожаловался он.

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Когда Барлоу вернулся домой, его палец начал чернеть, и британца направили в больницу. Инфекция распространилась выше по ноге, и врачам пришлось ампутировать мизинец.

Когда Барлоу пожаловался туроператору TUI, представители компании заявили, что расследование инцидента займет около шести месяцев. «Они просто тянут время. Это случилось со мной в отпуске, и отношение TUI меня раздражает. Им просто наплевать», — заключил пострадавший британец.

Позже представитель TUI прокомментировал ситуацию, сказав, что они сожалеют о случившемся, но пока не могут дать никаких объяснений.

В октябре 53-летний британец Спенсер Джонстон едва не умер после того, как сильно отравился в отеле Хургады. Он отдыхал в четырехзвездочной гостинице Sindbad Aqua Resort с женой и детьми. По словам туриста, еда в отеле была ужасной, и члены его семьи постоянно чувствовали себя плохо. Когда британец вернулся домой, его положили в больницу и диагностировали почечную недостаточность.

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