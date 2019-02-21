Захотевшего прямых переговоров с Киевом лидера ДНР осадили

Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готово вести прямой диалог с властями Украины ради достижения мира в Донбассе. С таким заявлением в четверг, 21 февраля, выступил глава ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

«Донбасс последовательно выступает за продолжение переговоров в Минске, всячески поддерживаем инициативу украинских оппозиционных политиков к интенсификации переговоров (в середине января появилась информация, что к прямым переговорам с руководством самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики приступила команда лидера оппозиционного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука»), — сказал Пушилин.

Также глава ДНР обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой оказать влияние на президента Украины Петра Порошенко и помочь в содействии организации прямых и продуктивных переговоров.

Заявление Пушилина в своем Facebook прокомментировала первый вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченный президента страны Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко. «Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля не будет», — пообещала она, подчеркнув, что переговоры об урегулировании конфликта ведутся в минском формате, участниками которого являются Украина, Россия и ОБСЕ.

«Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон — Украины, РФ и ОБСЕ (второго президента Украины Леонида Кучмы, тогдашнего посла России в Киеве Михаила Зурабова и Хайди Тальявини, занимавшей в 2015 году должность посла ОБСЕ на Украине — прим. «Ленты.ру»). В минских соглашениях нет ни слова о ЛНР/ДНР и этих никчемных аббревиатурах», — добавила она.

При этом Геращенко напомнила, что под Комплексом мер по выполнению Минских соглашений стоят подписи (без указания должностей) Игоря Плотницкого (ушел в отставку с поста главы ЛНР в ноябре 2017 года) и Александра Захарченко (возглавлял ДНР до своей гибели в августе 2018 года). «Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля, и мы бы хотели видеть их в суде)», — указала Геращенко.

«Все так называемые "органы власти республик" — нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых "представителей", какие бы фамилии не были у этих людей, — это лишь бред Кремля. С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, мы будем говорить об освобождении Донбасса», — резюмировала первый вице-спикер Верховной Рады.

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