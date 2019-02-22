Стюардесса упала с шестого этажа и с трудом восстановила изуродованное лицо

Стюардесса китайской авиакомпании Sichuan Airlines восстановила изуродованное лицо с помощью технологии 3D-сканирования после падения с шестого этажа. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Чен Лидан пережила падение с шестого этажа китайской гостиницы Jade Sea International Hotel в мае 2015 года. По словам членов ее семьи, после инцидента лицо девушки было сильно изуродовано: все зубы выпали, а форма черепа полностью изменилась.

Чтобы восстановить внешность Лидан, врачам пришлось вставить в ее череп специальные титановые пластины. Однако из-за потери памяти девушка не может вспомнить подробностей случившегося. В разговоре с журналистами девушка назвала свою дату рождения и имя, но не смогла вспомнить, почему упала с шестого этажа и с кем находилась в тот день.

Материалы по теме Поднебесная как она есть Чем Китай и его жители шокируют мир

На вопрос о своей внешности Лидан ответила, что по-прежнему считает себя красивой и сейчас выглядит так же, как до операции. После падения у нее также возникли трудности с обучением и проблемы со зрением.

Чен Лидан до инцидента Фото: Asia Wire

В июле 2018 года россиянин Марсель Нагимов погиб в Турции после падения с седьмого этажа гостиницы. Случай туриста из Уфы не признали страховым, посчитав, что во время инцидента погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!