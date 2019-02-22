Создателям «Игры престолов» пообещали «Оскар» с лицом Джона Сноу

Поклонники «Игры престолов» решили наградить создателей сериала якутским народным «Оскаром». Об этом сообщает телеканал «360».

Активисты планируют создать серебряную статуэтку с лицом Джона Сноу. «Мы решили сделать его в плаще вороны, потому что у нас есть стена. Он будет стражем стены, охраняющим человечество от идущего холода», — пояснил скульптор Николай Чоччасов. Он добавил, что на фигурке будут присутствовать национальные атрибуты региона.

Материалы по теме И кровь, и любовь Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»

Фанаты убеждены, что прообразом стены на севере Вестероса стали якутские Ленские столбы. По их мнению, создание статуэтки с лицом персонажа шоу позволит увеличить туристический поток и привлечет внимание к местной достопримечательности. Отмечается, что приз почти готов, в скором времени его собираются передать кинематографистам, работающим над сериалом.

В 2016 году эта же команда создала отлитый из серебра народный «Оскар» для голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Жители Якутии собрали на создание награды 1,4 килограмма серебра и 3,49 грамма золота.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!