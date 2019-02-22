Руководство московской больницы заподозрили в получении многомиллионных откатов

В кабинетах руководства городской клинической больницы №52 в Москве проходят обыски и выемка документации в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Собеседник агентства уточнил, что, согласно результатам оперативной проверки, администрация медучреждения ежемесячно получала 30 миллионов рублей откатов от поставщиков лекарств. Обналичивание денег происходило через подставные организации. По словам источника, у оперативников есть полный список представителей компаний, которые давали откаты и поставляли медикаменты, бинты, вату и другие расходные материалы. «В ближайшее время с их участием будут проведены следственные действия и оперативные мероприятия», — добавил он.

В деле четыре фигуранта: главный врач Мария Лысенко, заместитель главврача по экономическим вопросам Мария Симакова, заместитель главврача по медицинской части Владимир Сморчок и его отец — руководитель больничной столовой. По данным силовиков, Владимир Сморчок владеет элитной недвижимостью, в том числе несколькими квартирами в центре Москвы и загородными домами общей стоимостью более 10 миллионов долларов.

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