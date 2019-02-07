Российские больницы набрали миллиарды долгов ради повышения зарплат

В Кемеровской области больницам приходилось годами брать займы и копить долги, чтобы поднимать зарплаты сотрудникам согласно майским указам президента России Владимира Путина, пишет «Коммерсантъ».

«Медучреждения оказались не готовы экономически выполнить указ. Не был рассчитан баланс доходов и расходов, не были убраны неэффективные расходы, не было понимания этого механизма у главврачей — и до сих пор нет», — заявила заместитель губернатора Елена Малышева.

По ее словам, общая сумма кредита составляет 1,7 миллиарда рублей, а просроченная задолженность на 1 января — 459 миллионов.

Для выхода из ситуации в регионе проводят масштабную реорганизацию медучреждений: больницы и поликлиники объединяют для сокращения административного персонала.

Один из кузбасских врачей рассказал изданию, что в ходе оптимизации на эффективно работающие учреждения «навешивают» убыточные. Реформа, по его словам, уже привела к тому, что квалифицированные медики стали переезжать в другие регионы страны.

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