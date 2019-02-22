Отражение выдало отфотошопленный живот сестры Кардашьян

Американский модный бренд Good American отфотошопил для рекламной кампании тело сестры Ким Кардашьян Хлои, однако забыл отретушировать ее отражение. Об этом сообщает Daily Mail.

В Instagram-аккаунте марки появилась фотография Хлои Кардашьян, лежащей на зеркальной поверхности в нежно-розовых джинсах и белом кроп-топе.

A little crop goes a long way 💕 There’s a reason why our cropped skinny jeans are best sellers, shop this shape-enhancing style in sizes 00-24 now on goodamerican.com #goodsquad #goodwaist @khloekardashian Фото опубликовано @goodamerican

Покупатели обратили внимание на то, что на снимке живот и руки телезвезды выглядят намного стройнее, чем в отражении. Они тут же указали на оплошность фотографов и высмеяли Кардашьян в комментариях.

«Если уж вы ретушируете ее тело, отретушируйте и отражение!» — призывали они.

«Стыдно! Прими себя такой, какая ты есть, и хватит дурить людей! Нелепый фотошоп!» — поддержали другие.

«А когда-то этот бренд пропагандировал бодипозитив. Я разочарована…», — сетовали третьи.

Тем не менее, публикация Good American собрала 35 тысяч лайков.

В январе участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян тоже уменьшила себе живот для очередного Instagram-поста. На следующий день в сети появился коллаж из отфотошопленного снимка и его оригинала. Кроме того, в аккаунте @fakegirlsfvckya опубликовали видео «до и после», на котором видны внесенные изменения.

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