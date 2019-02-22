Отражение выдало отфотошопленный живот сестры Кардашьян

Американский модный бренд Good American отфотошопил для рекламной кампании тело сестры Ким Кардашьян Хлои, однако забыл отретушировать ее отражение. Об этом сообщает Daily Mail.
В Instagram-аккаунте марки появилась фотография Хлои Кардашьян, лежащей на зеркальной поверхности в нежно-розовых джинсах и белом кроп-топе.
Покупатели обратили внимание на то, что на снимке живот и руки телезвезды выглядят намного стройнее, чем в отражении. Они тут же указали на оплошность фотографов и высмеяли Кардашьян в комментариях.
«Если уж вы ретушируете ее тело, отретушируйте и отражение!» — призывали они.
«Стыдно! Прими себя такой, какая ты есть, и хватит дурить людей! Нелепый фотошоп!» — поддержали другие.
«А когда-то этот бренд пропагандировал бодипозитив. Я разочарована…», — сетовали третьи.
Тем не менее, публикация Good American собрала 35 тысяч лайков.
В январе участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян тоже уменьшила себе живот для очередного Instagram-поста. На следующий день в сети появился коллаж из отфотошопленного снимка и его оригинала. Кроме того, в аккаунте @fakegirlsfvckya опубликовали видео «до и после», на котором видны внесенные изменения.