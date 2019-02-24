Русский экзархат в Европе вышел из подчинения Константинополю

Русский экзархат в Западной Европе проголосовал против своего роспуска, на котором настаивал Константинопольский патриархат. Об этом сообщает РИА Новости.

На генеральной ассамблее 191 человек из 206 проголосовал за отказ подчиняться Константинополю. «Предстоит определиться с дальнейшим каноническим путем», — заявил один из делегатов ассамблеи.

В ноябре 2018 года Константинопольский патриархат принял решение упразднить Западноевропейский экзархат русских приходов. Константинополь призвал экзархат самоликвидироваться и войти в состав местных епархий. В РПЦ заявили, что готовы принять все желающие приходы под свою юрисдикцию.

Архиепископия русских церквей отказалась подчиняться константинопольским архиереям и объявила о созыве внеочередной генеральной ассамблеи 23 февраля.

Сейчас архиепископия православных русских церквей в Западной Европе включает 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии.

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