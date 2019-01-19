Православная епархия в Западной Европе отказалась подчиняться Константинополю

Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе отказалась перейти в подчинение Константинополю. Об этом говорится в сообщении на сайте экзархата.

Согласно обращению, многие священники и дьяконы архиепископии получили письмо из Константинополя с приказом «присоединиться к духовенству греческих митрополий» и «прекратить поминать своего собственного архиепископа». Однако предстоятели церквей в Западной Европе посчитали это незаконным вмешательством в свои внутренние дела.

В экзархате также напомнили, что его «единственный законный правящий» глава — архиепископ Хариупольский Иоанн, который также является действующим епископом Константинопольского патриархата. Отмечается, что он не отказывался от должности и не подавал прошения на покой, поэтому остается «центром соборности епархии».

Помимо этого, предстоятели уточнили, что решение Константинополя отозвать Патриарший и Синодальный томос от 19 июня 1999 года нельзя приравнивать к «уничижительному» роспуску архиепископии. По мнению экзархата, на данный момент он находится де-юре в том положении, в котором был до принятия во Вселенский Патриархат.

«Де-факто, однако, мы бы не хотели, чтобы этот длительный и плодотворный период [нахождение в статусе экзархата Константинополя] закончился без непосредственной человеческой встречи между представителями нашей Архиепископии и властями Патриархата», — говорится в сообщении.

В ноябре стало известно, что Константинопольский патриархат распустит архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Тогда же связи с Константинополем разорвала Украинская православная церковь. Константинопольский патриархат обвинили в том, что он стал на путь раскола, и прекратил с ним евхаристическое общение.

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