Константинополь распустит предстоятелей православных церквей в Западной Европе

Константинопольский патриархат распустит архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Об этом сообщает Orthodoxie.com.

Такое решение приняли на собрании священного синода в Фанаре. Его подробности пока не уточняются.

Западноевропейский экзархат русских приходов — православная епархия в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Архиепископия была сформирована из приходов, которые основывали бежавшие из России после Гражданской войны 1917-1923 годов. Всего экзархат насчитывает 65 приходов, 32 общины, 11 действующих церквей, 2 монастыря, 7 скитов.

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В ноябре связи с Константинополем разорвала Украинская православная церковь. Константинопольский патриархат обвинили в том, что он стал на путь раскола, и прекратил с ним евхаристическое общение.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В сентябре Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для подготовки предоставления стране автокефалии (церковной независимости). В начале октября на соборе Константинопольской церкви он подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией, которую он передал РПЦ в XVII веке. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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