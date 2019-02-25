«Аэрофлот» объявил о старте поэтического конкурса к Международному женскому дню

Компания «Аэрофлот» объявила о старте поэтического конкурса в социальной сети ВКонтакте, приуроченного к Международному женскому дню. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Принять участие в конкурсе могут подписчики «Аэрофлота» в социальной сети ВКонтакте не моложе 14 лет. Желающие посостязаться в поэтическом мастерстве должны в период с 22 по 28 февраля 2019 года опубликовать четверостишие собственного сочинения, посвященное представительницам прекрасной половины и празднику 8 Марта, на официальной странице «Аэрофлота» в социальной сети ВКонтакте под постом с анонсом конкурса.

Затем жюри выберет из размещенных подписчиками четверостиший не менее трех, которые пройдут во второй этап конкурса. С 1 по 4 марта 2019 года в соцсети ВКонтакте пройдет открытое голосование среди пользователей, которое определит лучшее четверостишие. Финалист, чье стихотворение наберет больше всего голосов, будет объявлен победителем. Он получит сертификат на перелет на два лица по любому направлению маршрутной сети «Аэрофлота». Кроме того, само четверостишие победителя будет зачитываться 8 марта по громкой связи на всех рейсах Аэрофлота, вылетающих из Шереметьево.

Итоги конкурса будут подведены 5 марта 2019 года. Подробные правила размещены в группе авиакомпании под публикацией о старте конкурса.

Авиакомпания отмечает, что поэтический конкурс станет признанием «Аэрофлота» в искреннем восхищении дамами, вылетающими в этот день из Шереметьево рейсами перевозчика.