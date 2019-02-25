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F-35I заподозрили в уничтожении радара в Сирии

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Израильский истребитель пятого поколения F-35I Adir уничтожил сирийский радар JY-27, пишет Defence Blog.

Издание, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что радар, находившийся под прикрытием сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО) вблизи Международного аэропорта Дамаска, ликвидирован 20 января.

Defence Blog напоминает, что уничтожение JY-27 на территории Арабской Республики в январе подтвердили спутниковые снимки израильской компании ImageSat.

Издание отмечает, что некоторые военные эксперты уверены, радар был уничтожен дроном-камикадзе.

Радар JY-27, согласно производителю, китайской компании CETC (China Electronics Technology Group), способен отслеживать малозаметные воздушные объекты, в том числе истребители F-35 Lightning II и F-22 Raptor американской компании Lockheed Martin. Дальность радара оценивается в 330 километров. Точность позиционирования — 150 метров.

Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir. Первые два самолета страна получила в 2016 году.

В феврале израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) представил дрон-камикадзе Mini Harpy. В ролике, сопровождающем анонс, одна из мишеней для барражирующего боеприпаса напоминает радар всевысотного обнаружителя 96Л6Е, установленный на шасси МЗКТ-7930 от российских ракетных комплексов С-300 и С-400.

В январе телеканал NTD сообщил, что уничтоженный Израилем радар JY-27 должен был защищаться сирийскими системами ПВО, использующими, в частности, комплекс «Панцирь-С1» российского производства. Тогда отмечалось, что в атаке был задействован F-35I Adir.

Ранее в том же месяце Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс «Панцирь-С1» российского производства. Для этого Израиль, предположительно, использовал барражирующий боеприпас SkyStriker, созданный компанией Elbit Systems.

В октябре 2018 года Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II.

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