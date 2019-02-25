Российского бизнесмена убили за угнетение работников

В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова. Об этом сообщает «ЮграPro» со ссылкой на местного жителя. По его словам, это произошло вечером 24 февраля или утром 25-го. Полиция на место происшествия пока не приехала.

Собеседник издания уточнил, что убийство совершил один из работников предпринимателя. «Я знаю, что у него было человека четыре, он их там голодом морил. Местные жители рассказали, что после Нового года запретили что-либо давать этим работникам под запись и они два месяца ничего не брали в магазине. Говорят, что он их избивал, морил голодом. Видимо, один из его "рабов" взял и убил его», — сказал он.

Официальная информация об убийстве пока не поступала.

В середине февраля «ЮграPro» сообщал, что «Владимира Теплова и его "подельников", которые незаконно удерживали людей и в страхе держали местное население, задержали». Жительница Ванзевата рассказывала, что предприниматель якобы занимался браконьерством и «пилил лес». «Его работники содержались как рабы. У него было до двух десятков человек, но кто-то от него пешком убегал, кто-то просил местных помочь уехать отсюда. У них и документов-то не было, все молодые по 20–25 лет. Теплов у них документы отбирал. Он приехал и поначалу начал местное население заманивать и эксплуатировать, а потом, говорят, под автоматами заставлял их постоянно жить на реке и рыбу добывать», — утверждала она.

Селяне говорят, что Теплов с братом поселились там в 1990-х годах и скупали паи совхоза у местного населения. В 2000-х они якобы получили субсидии на развитие агропромышленного комплекса, а затем начали промышлять охотой на лосей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!