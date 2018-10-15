Казанского бизнесмена попытались убить бомбой в посылке

В Казани бизнесмена пытались убить, подбросив ему взрывчатку на рабочее место. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается на сайте следственного управления СКР по Республике Татарстан.

По данным «Интерфакса», бомба находилась в посылке с документами, которую получил один из сотрудников центра. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека: сам предприниматель Михаил Скоблионок и его помощница. Оба получили ожоги и травмы глаз и были госпитализированы в офтальмологическую больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. По версии следствия, причиной стала коммерческая деятельность Скоблионока.

Михаил Скоблионок — владелец ресторанного бизнеса и сети гостиниц. Он также является президентом еврейской общины Татарстана.

Следком

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