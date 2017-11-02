В Красноярске бизнесмена похитили и сожгли в лесу

В Красноярске бизнесмена похитили, убили и сожгли в лесу, сообщается на сайте краевого МВД.

Об исчезновении 42-летнего мужчины, занимавшегося строительным бизнесом, в полицию сообщила его жена. По ее словам, 1 ноября он подъехал на автомобиле к дому, но до квартиры не дошел.

Как выяснили в полиции, предпринимателя похитили во дворе, 2 ноября сотрудники МВД обнаружили в лесу близ Красноярска автомобиль, в котором находились обгоревшие останки бизнесмена.

В Подмосковье 30 октября задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена. По версии следствия, вечером 28 октября он открыл огонь по машине владельца сети цветочных магазинов и ранил его.