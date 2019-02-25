В Китае фермер устроил заседание с козами, в ходе которого «обсудил стратегию получения прибыли». Видеозапись встречи китайца с животными опубликовал Daily Mail.

Фермер по фамилии Лу пытался объяснить козам, что им необходимо увеличить численность потомства. Ради мероприятия мужчина вынес на улицу стол, накрыл его красной скатертью и расположил перед собой громкоговоритель. Во дворе его окружали десятки взрослых и маленьких коз.

Свою речь китаец начал с требования сосредоточиться. Он отчитал одного козла за то, что у того слишком много партнерш, и предостерег молодое поколение от подобного поведения. Происходящее сняла на видео дочь фермера.

Позднее Лу признался, что устроил заседание ради смеха, поскольку хотел привнести позитив в жизнь других людей. Зрители ролика оценили лидерские способности фермера и похвалили его за организацию мероприятия.

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