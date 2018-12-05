Любовь безрукого фермера и его безногой жены прославила их

Семья инвалидов из китайского автономного района Внутренняя Монголия стала интернет-сенсацией. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Бывший военнослужащий Лю Хэй лишился рук после несчастного случая на работе. В 2007 году мужчина увидел по телевизору сюжет про Ли Мэйвэнь, потерявшую обе ноги в 13 лет. Он отыскал ее и сделал предложение. «На двоих у нас будут и руки, и ноги, — сказал он. — Вместе мы сможем жить счастливо». Женщина согласилась.

Теперь Лю и Ли вместе растят ребенка. Они разводят кур и овощи на собственной ферме и отказываются принимать помощь или деньги от посторонних, чтобы научить дочь быть стойкой и независимой. «Ферма приносит достаточно средств для нас троих, — объясняет мужчина. — Мы не хотим наживаться на чужой доброте».

— China Xinhua News (@XHNews) 04 декабря 2018, 02:48

Лю и Ли прославились в китайских социальных сетях, когда государственное информационное агентство «Синьхуа» выложило их фотографии в WeChat. Многие желали им всего лучшего и отмечали, какой счастливой кажется их дочь на снимках. «Даже я чувствую себя счастливым, когда смотрю на эти кадры», — признался в комментариях один из читателей.

В 2016 году сообщалось, что восьмилетний житель британского города Перранпорт, лишившийся всех конечностей после перенесенного в младенчестве менингита, пошел в секцию единоборств, чтобы заниматься джиу-джитсу.

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