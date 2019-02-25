Последний порнокинотеатр в Париже устроил распродажу

В Париже закрылся последний порнокинотеатр. Как сообщает информационный портал The Local, напоследок его владелец устроил распродажу.

Владелец кинотеатра «Беверли», открытого с 1960 года, 75-летний Морис Ларош (Maurice Laroche), принял решение о закрытии заведения еще в декабре 2017 года.

Мужчина пошел на этот шаг из-за снизившихся в три раза по сравнению с показателями 20-летней давности продаж. Ларош отметил, что его клиенты становились все старее и появлялись в кино все реже. «Это было место, где можно было быть уверенным, что несовершеннолетние никогда не увидят порнографию. Сейчас они все смотрят видео для взрослых на телефонах», — посетовал он.

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Последний сеанс — традиционная «ночь для парочек» — состоялся в «Беверли» в субботу, 23 февраля. После этого Ларош планирует неделю продавать всем желающим то, что осталось в кинотеатре — кресла, постеры, пленки и «что угодно». «Я выставил на продажу все, кроме себя самого», — мрачно признался он в интервью.

Сам Ларош, работавший в кинотеатре с 1983 года и купивший его через десять лет, планирует отправиться на пенсию в курортный город Руайан, расположенный на берегу океана. Он заберет с собой два виниловых кресла с балкона «Беверли» и «рой воспоминаний в голове».

Пока неизвестно, какое заведение откроется на месте порнокинотеатра.

Согласно данным национального центра кинематографии, после закрытия «Беверли» в стране остался последний порнокинотеатр в Гренобле. Журналистам издания не удалось связаться с его представителями. В 1975 году, времени расцвета индустрии, во Франции функционировали больше 900 подобных заведений.

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