Разоблаченную анонимами «Двача» студию детского порно на Украине закрыли

В Киеве задержаны организаторы порностудии, в работе которой были задействованы дети. Двумя неделями ранее подробное досье на преступников опубликовали пользователи имиджборда «Двач». На это обратил внимание в Twitter его владелец Нариман Намазов.

О поимке владельцев порностудии объявила украинская Национальная полиция. В отчете сообщается, что задержание стало возможным благодаря сотрудничеству Национального уголовного агентства Великобритании (NCA) с сотрудниками Департамента киберполиции. Последние проверяли информацию о существовании студии, в которой снимали несовершеннолетних, получавших от 500 до 1,5 тысячи гривен за съемку (1,2-3,6 тысячи рублей).

«Почему-то "Двач" назвали "Национальным уголовным агентством Великобритании", но мы-то знаем», — иронизирует владелец портала.

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Тред, посвященный киевской студии, которая занимается производством детской порнографии, появился на «Дваче» 12 февраля. Видео с малолетними продавалось через браузер Tor. С помощью программы распознавания лиц SearchFace анонимы «Двача» вычислили героев этих роликов. Автор обсуждения призывал посетителей подключаться к травле «шкур», ставить в известность друзей и родственников подростков, участвовавших в съемках, а также передать собранную информацию в правоохранительные органы Украины. Флешку с доказательной базой, собранной анонимами «Двача», отправили в Нацполицию 18 февраля, 20 февраля пользователи сайта направили заявления в Интерпол.

Организатором порностудии оказался 51-летний киевлянин. Он создал порносеть на деньги иностранца, сообщает Нацполиция. Мужчина подыскивал малолетних девочек под видом профессионального фотографа. Он склонял их к половому акту с ним и 22-летним подельником. Отснятый материал реализовался через Tor в Европе, Америке и странах Азии. Пользователи «Двача» утверждают, что имя задержанного — Олег Моргун, на которого они указывали ранее.

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