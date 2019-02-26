Россия рассказала о желании США разместить ракеты на Курилах

Военные США не отрицают возможности установки систем ПРО на Курилах, если они будут переданы Японии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

На встрече с журналистами Иванов процитировал слова некоего американского генерала — тот на вопрос о такой возможности ответил, что размещение военной базы на острове Шикотан пока не планируется. «Я делаю ударение на слове "пока"», — заметил спецпредставитель российского лидера.

Он добавил, что «другой американский генерал» назвал остров Итуруп идеальным местом для размещения систем противоракетной обороны от северокорейских ракет. «Нас за дурачков, наверно, держат. Каких северокорейских ракет? Это против российских ракет. Система ПРО направлена против Российской Федерации, а не против Ирана, Северной Кореи — это сказки для дурачков», — сказал Иванов.

Материалы по теме Курильские и российские Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией

Ранее в феврале о размещении американских ракетных систем на южных Курильских островах заговорили в японской прессе: речь в публикации Japan Business Press шла именно о защите от северокорейских ракет, но учитывались и риски, которые понесет от этого Россия.

Посол России в Японии Михаил Галузин назвал рассуждения о ракетах неуместными и необоснованными и заявил, что такие публикации «созданию позитивной, конструктивной атмосферы диалога с Японией не способствуют».

Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



