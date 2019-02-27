В РАО прокомментировали дело о нарушении в России авторских прав иностранцев

Российское авторское общество (РАО) обжаловало в Верховном суде решение Суда по интеллектуальным правам, куда обращалось с кассационной жалобой по делу о нарушении авторских прав в отношении ООО «ДМР».

Летом 2018 года РАО (получившее полномочия по управлению правами на территории РФ от британской авторско-правовой организации PRS и американской ASCAP) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о взыскании 40 тысяч рублей компенсации за неправомерное использование двух музыкальных произведений: Stereo Love, созданного в соавторстве Викторией Корневой и Ilie Eduard Marian, и Fragilidad, музыку к которой сочинил Livi Roberto, а текст написал Стинг. Нарушителем авторских прав было признано ООО «ДМР», которое допустило использование произведений без разрешения авторов и РАО еще в 2016 году.

После пятимесячного рассмотрения дела суд назначил авторам компенсацию в минимальном размере, и на это решение РАО подало апелляцию, которая не привела к изменению решения.

Для того чтобы оспорить это решение, РАО обратилось в Суд по интеллектуальным правам с жалобой, в которой, во-первых, потребовало обязать нарушителя выплатить первоначально востребованную сумму (40 тысяч рублей). Во-вторых, юристы РАО настаивали на том, что заявленные требования предполагали взыскание в пользу истца, в то время как суды удовлетворили их в пользу лишь упомянутых в заявлении правообладателей. В документах не были указаны юридические адреса и реквизиты, поскольку в этом не было необходимости: все свои права они законно делегировали РАО. Таким образом, решение суда оказалось неисполнимым в принципе, поскольку было неизвестно, кому необходимо перечислить взысканные с нарушителя средства. Именно это решение и было обжаловано РАО в Верховном суде.

Также в верховную инстанцию обратилась Международная конфедерация авторско-правовых организаций CISAC, ссылаясь на Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений и Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. В соответствии с ними иностранные авторы должны пользоваться тем же уровнем защиты, которым наделены российские авторы. «Привлечение иностранных ОКУП (обществ по коллективному управлению правами) или иностранных правообладателей к участию в делах в рамках российского судопроизводства противоречит логике коллективного управления правами и повлечет за собой существенные издержки для правообладателей, что прямо ущемит права представителей мирового авторского сообщества», – отметил генеральный директор CISAC Гади Орон.

Комментируя ситуацию, заместитель руководителя Управления сбора вознаграждения по правовым вопросам РАО Наталья Полианчик отметила, что в соответствии с условиями прямых договоров РАО с российскими авторами и иностранными ОКУПами, авторы и ОКУПы передают РАО все полномочия на ведение судебной деятельности. «В случае если пользователь отказывается от выплаты авторского вознаграждения за публичное исполнение музыки, РАО фиксирует факт нарушения, ведет досудебную переписку, направляет юристов в суд и занимается взысканием. Взыскание – достаточно существенная часть судебного дела: в большинстве случаев требуется обратиться в налоговую, чтобы получить информацию по счету организации, обратиться в банк и службу судебных приставов», – говорит эксперт. В любом случае, отмечает она, согласно Закону об исполнительном производстве, все эти действия можно совершать только на основании доверенности.

«Мы присутствовали на заседании суда Кассационной инстанции в Москве, Суда по интеллектуальным правам. Прямо в нашем присутствии Суд приобщил письма наших партнеров из Великобритании, в которых они прямым текстом попросили суд остановиться на исковых требованиях РАО, поскольку для них крайне затруднительно самостоятельно осуществлять деятельность на территории РФ», - говорит Наталья Полианчик. - Учитывая все эти факторы, для нас, к сожалению, загадка, почему уважаемый суд, несмотря на наличие прямых договоров и прямой воли правообладателей, принял такое решение. К тому же, выносить неисполнимые судебные решения прямо запрещено законом, а в данной ситуации принятый судебный акт является неисполнимым». Она также напоминает, что в Гражданском кодексе есть норма, касающаяся ОКУПов, в которой говорится о том, что если какие-то условия установлены прямым договором с правообладателем, то нужно руководствоваться положениями именно этого договора. Эту норму нужно было применять по аналогии: правообладатели передали полномочия организации, которая их представляет и логично, что эта организация занимается всеми судебными перипетиями, в том числе.

«Касательно дальнейших действий, мы знаем, что Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC), которая объединяет все мировые организации по управлению авторскими правами, обратилась в Верховный Суд РФ с открытым письмом в попытке разъяснить, что система коллективного управления правами в мире строится именно таким образом: местная территориальная организация фактически представляет интересы всего мирового творческого сообщества. Со своей же стороны, РАО подает жалобу в Верховный Суд и будет ждать, какие действия он предпримет, - говорит Наталья Полианчик. - Очевидно, что уважаемый и всемирно любимый Стинг при всем желании не сможет каждый раз приезжать на территорию Российской Федерации и взыскивать свои деньги через судебных приставов».