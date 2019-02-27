Редакторы российского Vogue нашли у Натальи Водяновой второй подбородок

В Instagram-аккаунте российской версии модного журнала Vogue появилась фотография супермодели Наталии Водяновой с подписью, намекающей на ее старость. Об этом сообщает портал Super.

Сотрудники издания опубликовали обзор омолаживающей процедуры, помогающей бороться с морщинами и корректирующей овал лица.

На появившемся в соцсети снимке крупным планом запечатлено лицо 36-летней Водяновой. «Если овал лица уже поплыл и появился второй подбородок, но время ложиться под нож еще не пришло, теперь есть эффективный и малотравматичный метод решения проблемы — безоперационная подтяжка», — гласило описание поста.

Скриншот: @voguerussiabeauty

В настоящий момент фотография удалена.

В январе Наталья Водянова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с раздвинутыми ногами и столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Подписчики обвинили модель в неподобающем поведении и заявили, что потеряли к ней уважение.

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