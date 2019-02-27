Регионы провалили программу газификации России

Более 50 регионов, участвовавших в программе газификации, не выполнили в 2018 году обязательства, касающиеся сельских территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Отмечается, что полностью свои обязательства выполнили Белгородская, Омская, Пензенская, Сахалинская, Ярославская области, Республики Калмыкия и Мордовия, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Еще 14 регионов существенно отстают от принятых планов синхронизации работ, а пять — систематически их не выполняют.

В «Газпроме» добавили, что уровень газификации сел в России с 2005 года вырос в 1,7 раза — с 34,8 до 59,4 процента. В ближайшие два года компания планирует построить около 450 новых газопроводов и газораспределительных станций. Если регионы выполнят свои обязательства, это позволит газифицировать 230 тысяч домовладений примерно в тысяче населенных пунктов.

На начало 2018 года общий уровень газификации, то есть обеспеченность населения России газом, оценивался в 68,1 процент. К началу 2019-го власти планировали поднять этот уровень до 68,7 процентов. Президент Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что уровень газификации в российских регионах растет недостаточными темпами.

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