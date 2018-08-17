Власти Московской области отчитались о газификации поселков

Поселок Дорохово Рузского городского округа газифицирован по губернаторской программе, рассказал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 17 августа.

«Для развития газификации этого населенного пункта был построен дополнительный газопровод протяженностью 10,4 километров», — сказал он.

Он уточнил, что всего в 2018 году на территории Подмосковья планируется построить 50 газопроводов. «На сегодняшний день шесть из них уже введены в эксплуатацию. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — сказал зампред, добавив, что основной объем работ будет выполнен в конце года.

11 июля министр энергетики Мособласти Леонид Неганов сообщил, что протяженность газовых сетей в регионе превысила длину экватора.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» на сегодняшней день является одной из самых масштабных губернаторских инициатив, отмечается в сообщении профильного ведомства. Она реализуется с 2013 года, за это время построено свыше 1 840 километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов. Региональные власти регулярно сообщают о строительстве и запуске новых объектов, подробнее с перечнем реализуемых в Подмосковье программ можно познакомиться на сайте правительства.