Власти Подмосковья рассказали о перспективах газификации региона

Московская область газифицирована на 96 процентов, протяженность газовых сетей в регионе превысила длину экватора, заявил министр энергетики Московской области Леонид Неганов. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 11 июля.

«Негазифицированные объекты сейчас — это различные населенные пункты с малой численностью постоянно проживающих там людей, а также некоторое число садовых товариществ. Вообще программа газификации направлена именно на населенные пункты. СНТ таким статусом не обладает, потому что не является местом постоянного проживания», — сказал он.

Комментируя возможность расширения газораспределительной сети, Неганов отметил, что газовая сеть является объектом повышенной опасности, для которого предусмотрена охранная зона. «Повышение уровня газификации будет приводить к тому, что все больше земли будет изыматься из хозяйственного оборота. Так что это палка о двух концах», — пояснил министр.

Он также подчеркнул, что не стоит приравнивать уровень газификация территории к уровню жизни, так как это неравнозначные понятия. «Нам следует уходить от той парадигмы, в которой газ приравнивается к социальному благу, ведь есть и другие способы отопления», — заключил чиновник.

В марте прошлого года глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россию невозможно газифицировать на 100 процентов, так как в ряде регионов для этого нет условий.

