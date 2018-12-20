Путина спросили про украденный газопровод за два миллиарда рублей

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообещал разобраться с таинственным исчезновением 125-километрового трубопровода на Карельском перешейке в 2017 году. Трансляцию мероприятия в четверг, 20 декабря, вел Первый канал.

По словам журналиста 47News.ru Виктора Смирнова, это создает препятствия для газификации Ленинградской области. «По Ленобласти проходит "Северный поток", как известно, и строится "Северный поток-2". Вы открываете "Турецкий поток", все очень здорово. Но очень многие жители Ленинградской области, которые видят, как мимо них проходят эти потоки, в течение многих лет не получают газ», — сообщил он.

Журналист подчеркнул, что по поводу пропавшей трубы не было никакого разбирательства, уголовное дело не возбуждено. Вместе с тем, сроки газификации постоянно срываются, некоторые районы Ленобласти живут без газа с 2009 года.

Президент пообещал разобраться в ситуации и изучить, как «Газпром» и руководство региона выполняют свои обязательства. «Вы знаете, всегда между заявлениями местных властей и реалиями, часто очень во всяком случае, дистанция очень большого размера. Я обязательно обращу на это внимание», — заключил Путин.

Про исчезнувший трубопровод стало известно в ноябре 2017 года. Объект инфраструктуры был построен только на бумаге, тем не менее на его реализацию было направлено 1,8 миллиарда рублей. Журналисты «Фонтанки» обнаружили только первый участок этого трубопровода, протяженностью около 40 километров.

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