Под Петербургом исчез газопровод стоимостью почти 2 миллиарда рублей

В Ленинградской области обнаружен построенный по документам, но фактически отсутствующий в реальности газопровод, в возведение которого вложено 1,8 миллиарда рублей, пишет «Фонтанка».

Согласно документам, в 2012-2014 годах в области была построена трубопроводная линия с сопутствующей инфраструктурой. Заказчиком проекта выступила дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром инвест», генподрядчиком — ООО «Омега». Газ в город Приозерск должен был прийти в 2014 году.

«К концу 2015 года "Газпром инвест" почти все работы принял, подписал акты по форме КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат), на счета "Омеги" было перечислено около 1,7 миллиарда рублей. То есть газопровод был построен и оплачен», — отмечает издание.

Журналисты «Фонтанки» обнаружили только первый участок этого трубопровода, протяженностью около 40 километров. «На Сосново позитив и закончился. Газопровод тоже закончился. Просека по трассе заметна, но никакого газопровода, вопреки актам приема работ, подписанным и оплаченным "Газпром инвест", не обнаружено», — констатирует издание.

Генподрядчик «Омега» сейчас проходит процедуру банкротства. По документам, фактическое исполнение контракта на возведение газопровода составляет 97 процентов, практически все работы приняты заказчиком без замечаний, а также оплачены, указывает конкурсный управляющий «Омеги» Станислав Чесноков. Но в реальности выполнена только часть работ: на первом пусковом комплексе трубопровода готовность составляет примерно 85 процентов, на втором — 20-25 процентов, на третьем и четвертом только 3-4 процента, пояснил он.

Согласно подсчетам «Фонтанки», объем выполненных «Омегой» работ составляет 700 миллионов рублей, но получила она 1,7 миллиарда рублей. Представители компании от комментариев отказались. В «Газпром инвест» внятно объяснить подписание актов выполненных работ и выплату за них около миллиарда рублей не смогли, отмечает издание.