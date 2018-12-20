Путину пожаловались на богатых детей руководителей «Газпрома»

Президенту России Владимиру Путину рассказали о том, как дети топ-менеджеров «Газпрома» расходуют средства госкомпании и занимают руководящие посты в дочерних организациях. Это произошло во время ежегодной пресс-конференции главы государства, трансляцию которой ведет НТВ.

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Вопрос о социальном неравенстве задал журналист издания 47news.ru Виктор Смирнов.

«При всех проблемах газовой монополии и проблемах жителей, которые от таких проблем тоже страдают, дети членов правления компании не стесняются занимать посты топ-менеджеров в дочерних организациях. Более того, они не стесняются выкладывать в интернет фотографии роскошных автомобилей, полетов на бизнес-джете, чтобы посмотреть в Италии футбол. Как вам такое народное достояние, Владимир Владимирович?» — спросил он.

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«Всегда нужно следить за расходами, за полетами на суперджете, и надо посмотреть, что они там делали, какой футбол смотрели. "Газпром", помимо всего прочего, спонсирует иностранные футбольные клубы, скажем, «Шальке-04» в Германии. Почему спонсирует? Потому что работает там активно, в Германии. В Италии работает», — ответил президент.

При этом, по его словам, такие расходы должны контролироваться государством. «Все хорошо в рамках здравого смысла, и надо за этим очень внимательно следить. И то, что вы обратили на это внимание, это правильно. Я посмотрю, где они летают и на чем», — заключил Путин.

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