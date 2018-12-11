«Газпрому» разрешили продавать газ

Госкомпания «Газпром» получила разрешение от правительства России продавать без ограничений сжиженный природный газ (СПГ), произведенный компанией на территории России. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 10 декабря.

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В справке к документу, подготовленной Федеральной антимонопольной службой (ФАС), приводится пояснение, что государственное регулирование не принимало в расчет расходы госкомпании на саму технологию сжижения газа, а также на логистику. Для развития самостоятельного рынка СПГ в России ФАС требовала отменить госрегулирование.

Предполагается, что теперь «Газпром» станет полноправным участником рынка СПГ и сможет продавать собственный газ наравне с другими производителями на рыночных условиях. «В целом это будет способствовать увеличению конкуренции на рынке энергоресурсов», — приводит ТАСС слова профильного вице-премьера Дмитрия Козака.

В начале 2018 года «Газпром» жаловался на ущемляющие компанию правительственные требования — компания не могла продавать свою продукцию на бирже выше установленных правительством квот. Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказывал, что из-за ограничений госкомпания даже не может предложить скидку своим клиентам.

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