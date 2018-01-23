«Газпром» попросил разрешения продавать газ

Государственная компания «Газпром» просит правительство России разрешить продавать свой собственный газ на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) без каких-либо ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы госкомпании Алексея Миллера премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В настоящий момент для «Газпрома» установлена квота — компания не имеет права продавать более 17,5 миллиарда кубометров газа на бирже в год. Аналогичный предел установлен для независимых производителей газа, например НОВАТЭКа. Однако Миллер утверждает, что конкуренты не соблюдают установленные квоты.

Параллельно Миллер жалуется Медведеву, что «Газпром» фактически лишен права делать скидки на газ для своих клиентов, так как это закреплено постановлением правительства. Этим пользуются конкуренты «Газпрома», что сказывается на доле газового монополиста на российском рынке.

В настоящий момент на долю «Газпрома» внутри России приходится 60 процентов рынка, на всех остальных — 40 процентов. Искусственные ограничения были введены для того, чтобы не допустить роста цен на газ. Однако Миллер настаивает, что конкуренция на рынке такова, что это, наоборот, только толкает цену вниз.

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