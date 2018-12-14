«Газпром» купит небоскреб у «Газпрома»

«Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, сумма сделки составит 120 миллиардов рублей, это меньше стоимости, в которую «Газпром нефть» ранее оценивала офисный центр. Летом 2018 года компания заявляла, что справедливая цена за «Лахта Центр» равняется пяти процентам от стоимости всех ее активов, то есть 155,6 миллиарда рублей.

Часть денег за небоскреб «Газпром» уже перевел, оставшаяся сумма поступит на счета «Газпром нефти» в 2020 году.

Собеседники издания называют сделку «перекладыванием из кармана в карман». «Газпром нефть» финансировал строительство «Лахта Центра», в котором расположится головной офис «Газпрома». Полная его стоимость никогда не называлась, но задолженность дочерней компании «МФК Лахта Центр», ответственной за возведение, составляет 120,7 миллиарда рублей.

«Газпром» является основным акционером «Газпром нефти», ему принадлежит 95,68 процента акций. По мнению аналитиков, концерн будет рассчитываться со своей «дочкой» ее же дивидендами. В 2017 году они составили 71,1 миллиарда рублей.

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