Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Видео: fontanka.ru

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе. Видео с обгоревшими деньгами в среду, 27 февраля, публикует издание «Фонтанка».

Как отмечает издание, тонны банкнот при помощи погрузчика-манипулятора неизвестные завезли на склад в конце января. После этого деньги подожгли в нескольких местах, но они обгорели лишь отчасти. Большая часть наличных не пострадала. Между тем источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах опроверг связь обгоревших банкнот с резонансным уголовным делом. «Ни к Рауфу Арашукову, ни к его отцу Раулю эти деньги не имеют никакого отношения», — сказал он.

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