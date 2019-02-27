Пастор «возродил из мертвых» лежащего в гробу и стал посмешищем в сети

Видео: Multimedia LIVE / YouTube

Южноафриканцы запустили новый челендж, в котором они «восстают из мертвых» и записывают видео со своим возрождением для социальных сетей. О набирающем популярность явлении написали TimesLIVE.

Причиной широкой популярности #ResurrectionChallenge стало видео, в котором молодого человека по имени Эллиот (Elliot), который лежал в гробу, «возвращает к жизни» пастор Альф Лукаку (Alph Lukau). Пользователи в шутку начали выкладывать в Twitter видео со своими «чудесными» возрождениями.

Юзер с ником Gift_Cr7 выложил видео с «воскрешением» целого класса детей. Другой пользователь под ником Nyali_Paul опубликовал «возродившуюся» курицу в качестве участника челенджа. Еще один юзер Mr TT to you! поделился видеофрагментом, на котором мужчина «ожил», чтобы употребить спиртное после произошедшего с ним чуда.

Африканцы в сети разделились на два лагеря. Часть пользователей считает возрождение человека пастором из секты Alleluia Ministries настоящим, другие участвуют в челендже #ResurrectionChallenge и продолжают выкладывать шутливые пародии.

В феврале стало известно об американском челендже «ледяные штаны», который стал популярным. Непривычные морозы спровоцировали у жителей США желание замораживать на холоде свои джинсы и выкладывать фотографии в социальные сети.

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